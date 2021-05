Nummer zeven NEC moet nog één keer winnen om terug te keren in Eredivisie

Met een indrukwekkend schot uit een verre van gemakkelijke hoek opende Bart van Rooij al na 5 minuten de score. Hij deed dat na een pass van Jordy Bruijn. Bruijn had ook een groot aandeel in de 2-0, in de extra tijd van de eerste helft. Zijn vrije trap kwam via de paal en doelman Jan Hoekstra voor de voeten van Rangelo Janga, die van dichtbij raak schoot.

Na een uur zorgde Jonathan Okita voor de definitieve beslissing in Nijmeegs voordeel. De Duitse aanvaller profiteerde van ver, en waarschijnlijk onnodig, uitkomen van Hoekstra. Hij kreeg de bal na koppen van Janga, die daarmee een verre uittrap van zijn keeper Mattijs Branderhorst verlengde.

Afgezien van een tweetal pogingen van Erik Falkenburg, onschadelijk gemaakt door Branderhorst, konden de Limburgers weinig terugdoen.

Aanvoerder Rens van Eijden van NEC sprak bij ESPN in zekere zin van een logische zege. „We geven weinig weg en we weten dat de kansen voor ons wel komen. Dat is in het verleden weleens anders geweest, met onnodige tegentreffers. Nu zijn we stabiel achterin en dat geeft vertrouwen voorin. We weten dat we altijd wel scoren. Nu de finale. Gezien ons spel de laatste weken denk ik dat we een goede kans maken.”

Bij 3-0 achter was het duel gespeeld, zei Robert Klaasen van Roda JC. „We kwamen vrij snel achter en wisten daardoor meteen dat het moeilijk zou worden. Ondanks de tweede tegentreffer vlak voor rust hebben we geprobeerd er in de tweede helft nog wat van te maken. Dan geven we onnodig ook nog nummer 3 weg. We waren slordig. Als we beter aan de bal waren geweest, had er meer ingezeten.”