Federer herstelt zich bij ATP Finals

Twee dagen eerder was de 38-jarige Zwitser in de O2 Arena verrassend onderuit gegaan tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Berrettini hield in de eerste set de strijd goed vol. Pas in de twaalfde game liet Federer het eerste breakpoint noteren. Het was tevens een setpoint, maar Berrettini kon dankzij een sterke service een tiebreak afdwingen. Daarin sloeg de Zwitser resoluut toe.

In de tweede set leverde Berrettini (23) meteen zijn service in. Daarna speelde Federer een gewonnen wedstrijd, al moest hij in de achtste game nog wel drie breakpoints wegwerken. Binnen tachtig minuten was het duel voorbij.

Djokovic

Traditiegetrouw komen tijdens de tweede speelronde de winnaars en verliezers van de openingspartijen tegen elkaar uit. Berrettini moest zondag zijn meerdere erkennen in de Serviër Novak Djokovic. De andere groepswedstrijd tussen Djokovic en Thiem wordt dinsdagavond afgewerkt.