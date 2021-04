Kjell Scherpen na blunder: ’Dit komt wel binnen’

Scherpen liet een trap van Lorenzo Pellegrini door zijn vingers glippen. Een hard gelag voor Scherpen. „Wat moet je erover zeggen? Een fout, zonde, je weet dat je daarvoor alles goed doet. Dit komt wel binnen”, sprak Scherpen tegenover RTL7.

Scherpen stond tussen de palen omdat eerste doelman André Onana een dopingschorsing uitzit en tweede goalie Maarten Stekelenburg afgelopen weekeinde geblesseerd raakte. „Natuurlijk, dan moet je door. Het was gewoon een slecht moment. Zo’n bal pak je in principe 100 van de 100 keer.”

Scherpen maakte aanvankelijk een goede indruk, maar de fout zal bij de keeper zelf en iedereen eromheen blijven hangen. „Het eerste uur vul ik het goed in, maar daar heb ik niks aan. Maar we hebben volgende week nog alle kans. We moeten veel goals maken en de rug rechten.”

"Ik moet natuurlijk 2-0 maken. Ik had deze misser niet verwacht"

Dusan Tadic, die een penalty miste, probeerde Scherpen een hart onder de riem te steken. „Wij moeten zelf de kansen ook maken daarna.” Ook Ajax-trainer Erik ten Hag steunde zijn pupil. „Kop op. Als een keeper een fout maakt, is het een goal. Dit soort fouten kun je je niet veroorloven op dit niveau.”

Tadic maakte na de thuisnederlaag tegen AS Roma (1-2) in de Europa League een geëmotioneerde indruk. „Dit doet pijn. Of ik kan huilen? Ja, natuurlijk, voetbal is emotie”, erkende hij aangeslagen.

Dusan Tadic faalt vanaf de stip. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tadic stelde Davy Klaassen met een assist in staat om de score in de 39e minuut te openen. Hij verzuimde daarna de marge te verdubbelen. De Serviër miste in de 53e minuut een strafschop.

„Ik moet natuurlijk 2-0 maken. Ik had deze misser niet verwacht. Maar daarna hadden we ook nog genoeg kansen om tot scoren te komen. We hebben gewoon te veel kansen gemist in deze wedstrijd. We hadden een beter resultaat verdiend. Dit is een goede les. Volgende week in de return moeten we wel winnen.”