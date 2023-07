VIDEO Amarissa Toth veegt balafdruk weg met voet; tegenstander Shuai Zhang geeft op in tranen

Bij een 5-5 stand in de eerste belandde een bal van Zhang bovenop de lijn, maar de umpire gaf de bal uit. Daarop vroeg de Chinese, die ooit op de 22e plek stond van de wereldranglijst, naar de balafdruk te gaan kijken. Vervolgens haastte haar tegenstandster Toth zich naar de bewuste plek en veegde de afdruk zelfverzekerd en pardoes weg met haar voet.

„Wacht, wacht, wacht, blijf ervan af! Wat ben je aan het doen, waarom zou je zoiets doen?”, riep een wanhopige Zhang nog, maar het mocht niet baten. „Omdat je problemen aan het maken bent. Dat is waarom”, luidde de verklaring van Toth.

Zhang wist niet wat haar overkwam en ging verhaal halen bij de umpire. Daarmee schot ze ook niet veel op en daar bovenop werd ze ook nog eens uitgejouwd door het Hongaarse publiek.

Even later gaf een geëmotioneerde Zhang er de brui aan. Tegen zoveel onrecht is niemand bestand.

