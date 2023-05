Mathieu van der Poel duikt op met kale kop: ’Hopelijk geen fotoshoot binnenkort’

Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel (r) met een kale kop. Ⓒ Instagram Jasper Philipsen

Het is duidelijk plezierig op het trainingskamp van Alpecin-Deceuninck in La Plagne. Via sociale media lacht de Belg Jasper Philipsen om de nieuwe coupe van Mathieu van der Poel.