Maurice Steijn opvolger Henk Fraser bij Sparta

„We zijn de afgelopen periode met elkaar in gesprek geraakt. We hebben lange gesprekken gevoerd over vele uiteenlopen zaken, van de identiteit van de club, de structuur, tot de mogelijkheden en doelstellingen. Daarin zijn we zeer constructief en voortvarend van start gegaan en dat heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst voor twee jaar”, aldus Steijn.

Het positieve gevoel heeft de overhand bij Steijn en ziet uit naar mogelijkheden die de club biedt om met elkaar succesvol te zijn. „Ik heb er heel veel zin in om per 1 juli te starten. De prioriteit van de gehele club moet nu liggen bij het huidige team en de huidige staf. Zij moeten zich optimaal kunnen richten op het slot van dit seizoen.”

Juiste golflengte

Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat de club en de nieuwe trainer bij die gesprekken „veelal op de juiste golflengte” zaten. „Dat sterkt ons in de overtuiging dat Maurice de juiste man is om vanaf komend seizoen hoofdtrainer te worden van Sparta.”

Steijn was tot afgelopen zomer trainer bij NAC Breda. Daar vertrok de Hagenaar na het missen van promotie. Steijn werkte eerder als trainer bij onder meer VVV-Venlo en ADO Den Haag.