Van Gaal wil Depay op mond zoenen: ‘Zo gaat dat in het voetbal’

Di Maria was na een jaar alweer vertrokken bij de Engelse club en noemde Van Gaal later zijn slechtste trainer ooit. „Een coach moet wel eens beslissingen nemen die niet altijd leuk zijn voor iedereen”, reageerde de 71-jarige oefenmeester. „Maar geloof me, een trainer doet niets zonder reden.”

Vervolgens gaf Van Gaal zijn band met Memphis Depay als voorbeeld over hoe het ook kan. „Bij Manchester heb ik Memphis ooit gepasseerd voor een finale. Maar kijk hoe wij nu met elkaar omgaan. Nu zoenen we elkaar op de mond. Ja, zo gaat dat in het voetbal.”

Het leidde tot hilariteit in de zaal, terwijl Depay zelf bijna niet meer bij kwam van het lachen en met zijn hand tot twee keer toe op tafel sloeg. Tot een zoen tussen bondscoach en speler kwam het uiteindelijk niet.

„Een kus op de mond wil Memphis nu niet, dat is jammer, maar ook wel weer fijn…”, besloot Van Gaal, die dit WK wel vaker een showtje opvoerde tijdens persmomenten. Zo zoende hij Denzel Dumfries op diens voorhoofd.

Louis van Gaal en Angel Di Maria in 2014 tijdens de presentatie van de Argentijn bij Manchester United. Ⓒ ProShots

Over de kritiek van Di Maria had de bondscoach echter nog wel iets te zeggen. ,,Hij is een van de weinigen die mij als slechtste trainer ziet. Meestal is het andersom”, aldus de oefenmeester, over wie door veel van zijn oud-spelers inderdaad vaak positief wordt gesproken. ,,Ik vind wel het heel erg dat Angel dat een keer heeft geroepen. Het is jammer, maar het is niet anders.”