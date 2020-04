FIFA verwacht pas in 2021 weer interlandvoetbal

Volgens vicevoorzitter Victor Montagliani zullen de beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis voor het internationale reisverkeer daarvan de oorzaak zijn.

Dat betekent onder meer dat wedstrijden in de Nations League en kwalificatieduels voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar worden uitgesteld. Montagliani sluit zelfs niet uit dat het hele traject van de kwalificatie moet worden ingekort, omdat er straks niet voldoende ruimte is op de kalender om alles volgens plan te laten verlopen.

De Canadees verwacht dat het in zwaar getroffen delen van de wereld als Europa en de Verenigde Staten moeilijk wordt om in 2020 weer in volle stadions te spelen.