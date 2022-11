UEFA wil Super League-plannen met ’revolutie’ de kop indrukken: ’Nieuwe kansen voor meer clubs’

Voetbal

PSV’er Luuk de Jong klaar voor Ajax: ’Er komt nog meer aan’

Luuk de Jong vond dat PSV „bij vlagen” goed had gespeeld in het duel in de Europa League met het Noorse Bodø/Glimt. „Ik denk daarom dat we terecht hebben gewonnen”, blikte hij na de 2-1 zege bij Veronica terug. PSV was bij voorbaat al zeker van de volgende ronde in het toernooi.