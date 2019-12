Zongebruinde Sturing opnieuw Edje interim bij Vitesse: ’Daar is ie-weer!’

Edward Sturing Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - ’Daar is-ie weer’. Met een olijke grijns en gebruind gelaat stapt de ’nieuwe’ Vitesse-trainer Edward Sturing maandagmiddag het terras van Papendal op waar hij in het winterzonnetje zijn verhaal doet. „Ik heb het even uitgezocht. Het is de vijfde keer dat ik voor de groep kom te staan”, aldus de voormalige rechtsback, die na zijn eerdere interimperiodes in Arnhem al als ’Edje interim’ door het leven ging.