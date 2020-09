Sanne Wevers over crisis in turnwereld: ’We zitten in een oorlog die niemand wint’

Sanne Wevers werkt in de SportQube haar oefeningen af. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - „Niemand wint, we staan allemaal tegenover elkaar.” Dat zegt topturnster Sanne Wevers, regerend olympisch kampioene op balk, net voordat ze eindelijk weer met haar vaste coach (en vader) Vincent Wevers kan trainen in Nijmegen. Die ligt wegens aantijgingen onder een vergrootglas en vertelt in Nijmegen ook zijn kant van het verhaal. „We moeten hier samen weer uit zien te komen.”