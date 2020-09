Tom Dumoulin genoot van slotklim: ’Dit is wel een speciaal ding’

De Limburger van Jumbo-Visma weet dat het een goede dag was voor zijn ploeg en kopman Roglic. „Het was voor ons heel goed. Perfect eigenlijk. Hij is heel eerlijk”, doelend op de Col de la Loze. „Dit is wel een speciaal ding”, zegt hij tegen de NOS.

Dumoulin heeft dan ook echt genoten op de fiets. „Ik hou hiervan, ik vind dat mooi. Ik ben niet in topvorm en doe niet mee, maar het is hier wel fantastisch. Een fantastisch uitzicht hier en we hebben goede zaken gedaan. Een mooie dag dus eigenlijk.”

Dat Bahrain-McLaren het initiatief nam in de etappe, vond de Nederlander prima. „Primoz was gefocused en dan zie je dat hij een van de besten is. Als we tijd zouden pakken op Pogacar vandaag dan zouden we blij zijn. Maar 57 seconden is niet genoeg om zeker te zijn met de rit van morgen.”

Dumoulin komt nog even terug op de slotklim. „Van mij mogen ze dit soort dingen wel vaker in de Tour leggen. Maar niet elke dag.”

Roglic tevreden na helse rit

„Het was belachelijk zwaar op het eind, het was de hel”, beschreef Roglic de laatste kilometers met soms stroken waar de weg meer dan 20 procent omhoog liep.

Roglic bereikte 15 seconden na ritwinnaar López de streep. In de slotfase was hij iets weggereden van Pogacar, wiens aanval juist gevreesd werd. Met nog wat bonificatie breidde de geletruidrager zijn voorsprong in het klassement uit van 40 naar 57 seconden. „Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Ik heb dan wel niet gewonnen, maar seconden gepakt op mijn concurrent. Alles verloopt voorspoedig”, klonk het tevreden uit de mond van Roglic.

Donderdag volgt nog een laatste bergrit. Zaterdag is de individuele tijdrit met een lastige klim aan het eind. De Tour eindigt zondag in Parijs.

Bekijk ook: Uitslagen en standen Tour de France

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.