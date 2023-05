Luuk de Jong was in shock na vertrek Van Nistelrooy: ’Stond met mond vol tanden’

De Jong zegt dat hij heel fijn heeft samengewerkt met Van Nistelrooy. „Hij is een echte winnaar. Dat heeft hij altijd proberen over te brengen aan ons. Ik denk dat het team dat ook wel uitstraalde, soms misschien niet”, vervolgde de aanvoerder. „Ik ben er trots op hoe we dit seizoen als team altijd bij elkaar zijn gebleven. Dat we altijd weer opstonden en doorgingen. Dat kon Ruud bij ons opbrengen.”

Van Nistelrooy sprak dinsdag met de directie van PSV en vertrok een dag later omdat hij geen draagvlak meer voelde. De Jong sprak de trainer na zijn vertrek. „Ik heb hem bedankt en gezegd dat ik in shock was door de gebeurtenissen. Daarna heb ik de focus op vandaag gelegd. Ik zal hem later nog wel uitgebreider spreken.”

Doel gehaald

Het deed De Jong goed dat PSV ondanks de onrust de laatste wedstrijd wist te winnen. „Het is fantastisch dat Fred Rutten de taak als hoofdcoach vandaag over wilde nemen. Het was misschien geen fantastische wedstrijd, maar we hebben wel gestreden tot het einde. We hebben ons doel gehaald.”

De Jong noemde Feyenoord de terechte kampioen. „Als we het iets beter hadden gedaan waren we misschien dichter in de buurt gekomen, maar het verschil was vrij groot. Vijf keer verliezen is te veel voor PSV.”

De 32-jarige De Jong heeft nog een contract voor twee seizoenen bij PSV. „Mijn doel is om bij PSV te blijven, het liefst als eerste spits”, aldus de aanvaller, die begin maart zijn interlandloopbaan afsloot.

In de zoektocht naar een nieuwe trainer zal de directie ook met De Jong rond de tafel gaan zitten. „Ik heb nu nog geen idee welke kant het opgaat. We zien wel wat er gaat gebeuren.”

Rutten: haarscheurtjes in samenwerking met Van Nistelrooy

De samenwerking tussen hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy en assistent Fred Rutten bij PSV was niet meer optimaal. Dat zei Rutten zondag nadat hij, als vervanger van de woensdag opgestapte Van Nistelrooy, met PSV met 2-1 had gewonnen bij AZ. De Eindhovenaren plaatsten zich daarmee voor de voorronden van de Champions League.

„Ik heb nog nooit ervaren dat een assistent-trainer 100 procent dezelfde visie heeft als een hoofdtrainer. Dat is een utopie. Iedereen is verschillend”, sprak Rutten in het AFAS Stadion. „We hadden iets te vaak een discussiepuntje, op een gegeven moment ontstaan wat haarscheurtjes. Ik ken mezelf en wist dat ik mezelf dit volgend jaar niet weer aandoen. Daarom heb ik een tijdje terug aangegeven dat ik in deze rol niet verder wilde.”