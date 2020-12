Voetbal

Dramatische ontknoping voor Peter Bosz en Leverkusen tegen Bayern

Een dramatische afloop voor Peter Bosz en Bayer Leverkusen in de topper tegen Bayern München. In de allerlaatste seconden van de blessuretijd gaf Leverkusen een 1-1 gelijkspel uit handen. Jonathan Tah verspeelde de bal vlak bij eigen doel, waarna Robert Lewandowski met de tweede van de avond de over...