Ancelotti prijst Benzema: ’Niemand anders met zijn kwaliteiten’

Na afloop van het duel kon de oefenmeester niet anders dan Karim Benzema de hemel in prijzen. „Ik weet niet of hij de Ballon d’Or voor de beste speler ter wereld gaat winnen, maar Benzema is op dit moment zeker de beste speler ter wereld”, zei hij over de Franse spits. „Er is niemand anders met zijn kwaliteiten en efficiëntie.”

De sterspeler van Madrid zorgde met een panenka voor de eindstand. „Het getuigt van persoonlijkheid om de penalty op deze spectaculaire wijze te nemen. Karim heeft een geweldige wedstrijd gespeeld.”

Bekijk ook: Benzema gelooft na bijzondere strafschop nog in finaleplaats voor Madrid

De trainer hield een dubbel gevoel over aan de clash met de Engelse. „Het was een fantastische wedstrijd, de fans hebben een schitterend spektakel gezien met veel doelpunten, veel schitterende acties en ook veel fouten. Als je het glas als half leeg beschouwt, dan begonnen we heel slecht. Maar aan de andere kant toonden we veerkracht, scoorden we drie keer en staat de deur naar de finale nog wijd open.”