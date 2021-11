Golftoernooi Zuid-Afrika afgebroken, Nederlanders blijven daar

Darius van Driel en Daan Huizing doen komende week ook mee aan het South African Open in Sun City. Lars van Meijel blijft vermoedelijk ook langer in Zuid-Afrika. In Nederland geldt voor reizigers die terugkeren uit Zuid-Afrika een quarantaineplicht. Het land is aangewezen als „uitzonderlijk hoogrisicogebied met een zorgwekkende virusvariant.”

Zo’n twintig golfers trokken zich vrijdag al terug uit het Joburg Open, omdat ze zo snel mogelijk huiswaarts wilden keren. Na de ontdekking van een vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus in Afrika hebben veel landen reisbeperkingen ingesteld. De organisatie besloot het Zuid-Afrikaanse toernooi daarop in te korten tot drie rondes en regelde voor zondag een chartervlucht naar Dubai.

Slecht weer zorgde ervoor dat de slotronde van zaterdag ook niet kon worden gespeeld. Het regende en bliksemde in Johannesburg en na een urenlang uitstel besloot de organisatie om het toernooi al na 36 holes te beëindigen. De Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence, de leider van het klassement met 130 slagen, werd uitgeroepen tot winnaar.

„Hier komen gewoon heel ongelukkige omstandigheden samen”, schrijft Huizing op Instagram. „Het spelen van deze toernooien is niet gevaarlijk. Maar de grote logistieke uitdagingen en wereldwijde paniek hebben geleid tot deze beslissing.”

Drie toernooien

De golfers zouden drie toernooien achter elkaar spelen in Zuid-Afrika. Het South African Open maakte aanvankelijk deel uit van de Europese Tour, maar is vanwege de reisbeperkingen teruggebracht tot een toernooi van de Afrikaanse Sunshine Tour. Het Alfred Dunhill Championship (9-12 december) werd vrijdag geannuleerd.