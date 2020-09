De Boer vindt dit Oranje ’misschien wel talentvoller dan de groep van 2010’

„Deze selectie is misschien nog wel talentvoller dan die van 2010”, verwijst De Boer naar de groep die in dat jaar de finale van het WK haalde. De Boer was destijds assistent van Bert van Marwijk, die met zijn selectie in Zuid-Afrika maar nét naast de wereldtitel greep.

Overeenkomsten

„Ik zie wel overeenkomsten met die groep. Wesley Sneijder en Arjen Robben waren in topvorm, we hadden Rafael van der Vaart en ook defensief stond het goed met het blok Mark van Bommel-Nigel de Jong. Zeer solide, en dat heeft de huidige selectie ook. Zeker in de breedte is er heel veel potentie.”

De Boer stipte Donyell Malen en Cody Gakpo aan, die donderdagavond beiden twee keer scoorden voor PSV tijdens het duel met NS Mura in de voorronde van de Europa League. „Ik heb niet met heel veel spelers contact gehad, maar wel een felicitatie gehad van Daley Blind, die heeft als een van de weinigen mijn telefoonnummer denk ik. Ook met Virgil van Dijk heb ik gesproken, over wat er wel en niet goed gaat en waar we mee verder willen.”

Voor niemand bang

En wat kan dit Oranje in de nabije toekomst eigenlijk? „We moeten niet denken dat we even fluitend Europees of wereldkampioen worden”, zei De Boer. „Tegen Italië hebben we gezien dat we het heel lastig krijgen als we niet top zijn, maar dit Oranje hoeft voor niemand bang te zijn.”