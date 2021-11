Champions League: Huiszoeking bij FC Porto

Huiszoeking bij FC Porto in onderzoek naar fraude

08.22 uur: FC Porto heeft in het kader van een onderzoek naar belastingfraude en witwassen bezoek gehad van opsporingsambtenaren. De onderzoekers doorzochten de faciliteiten van de Portugese koploper en namen documenten in beslag.

De Portugese justitie doorzocht in totaal 33 huizen en gebouwen in Porto en Lissabon. Het onderzoek is gericht op voetbaltransfers in de afgelopen vier jaar. Via tussenpersonen zou daarmee voor 20 miljoen euro aan geld zijn verduisterd. FC Porto zegt mee te werken aan het onderzoek.

De ploeg van trainer Sergio Conceiçao speelt woensdag op Anfield tegen Liverpool. De Engelsen zijn met 12 punten uit vier duels al zeker van de groepswinst; Porto (5 punten), Atletico Madrid (4) en AC Milan (1) strijden om de tweede plek.

Afgelopen zomer werd voorzitter Luis Filipe Vieira van Benfica gearresteerd als verdachte in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen. De 72-jarige Vieira, sinds 2003 voorzitter van Benfica, legde zijn functie bij de club uit Lissabon neer.

Real Madrid zonder Hazard en Bale naar Moldavië

07.41 uur: Real Madrid gaat zonder de aanvallers Eden Hazard en Gareth Bale naar Moldavië voor het duel met FC Sheriff. De Belg en de Welshman blijven achter in de Spaanse hoofdstad. Hazard heeft buikgriep, Bale is geblesseerd.

Zonder de twee vleugelspitsen won Real Madrid zondag in de Spaanse competitie met 4-1 bij Granada. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wil woensdag in Moldavië revanche nemen voor de smadelijke nederlaag eind september in eigen stadion tegen Sheriff. De club uit Tiraspol zegevierde in Madrid met 2-1 dankzij een doelpunt in de laatste minuut van Sébastien Thill.

Real Madrid gaat met 9 punten aan kop in Groep D, maar Internazionale (7 punten) en Sheriff (6) maken ook kans op een plek in de knock-outfase. De eerste twee gaan door. Real sluit de groepsfase op 7 december af met een thuiswedstrijd tegen de Italiaanse kampioen Inter.

