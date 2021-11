Champions League: Real zonder Hazard en Bale naar Moldavië

07.41 uur: Real Madrid gaat zonder de aanvallers Eden Hazard en Gareth Bale naar Moldavië voor het duel met FC Sheriff. De Belg en de Welshman blijven achter in de Spaanse hoofdstad. Hazard heeft buikgriep, Bale is geblesseerd.

Zonder de twee vleugelspitsen won Real Madrid zondag in de Spaanse competitie met 4-1 bij Granada. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wil woensdag in Moldavië revanche nemen voor de smadelijke nederlaag eind september in eigen stadion tegen Sheriff. De club uit Tiraspol zegevierde in Madrid met 2-1 dankzij een doelpunt in de laatste minuut van Sébastien Thill.

Real Madrid gaat met 9 punten aan kop in Groep D, maar Internazionale (7 punten) en Sheriff (6) maken ook kans op een plek in de knock-outfase. De eerste twee gaan door. Real sluit de groepsfase op 7 december af met een thuiswedstrijd tegen de Italiaanse kampioen Inter.

