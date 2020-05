Briatore: ’Charles Leclerc is een speciale, net als Michael Schumacher’

De flamboyante Italiaan weet dus waarover hij spreekt als hij zegt dat Ferrari vanaf nu vol voor Charles Leclerc zal gaan en dat Carlos Sainz zich tevreden zal moeten stellen met een dienende rol.

„Voor mij is de situatie duidelijk”, aldus de oud-teambaas van renstal Benetton in de Italiaanse krant La Gazetta dello Sport. „Ferrari gaat vol voor Charles Leclerc, hij heeft ook al laten zien dat hij een speciale rijder is.”

Telefoongesprek

Hij zet Leclerc in het rijtje van grote Formule 1-coureurs zoals Schumacher en Alonso en legt uit waarom Ferrari volgens hem de juiste keuze maakt om alles op de jonge Monegask te zetten.

Op de vraag of Briatore parallellen ziet met de jonge Schumacher en Alonso, zegt Briatore:

„Wanneer een coureur uitblinkt, merk je het meteen. Dit was het geval met Schumacher in de Benetton toen Michael nog erg jong was. En ik kan me een telefoongesprek met Giancarlo Minardi levendig herinneren, toen hij over deze jonge Spanjaard, Fernando Alonso, sprak. Dat is ook duidelijk het geval bij Charles, hij is een heel speciale.”

Flavio Briatore Ⓒ AFP

Hij vervolgt: „Voor mij is het winnende recept nog altijd een coureur te hebben die gaat voor de titel en een andere die veel punten scoort en wegkaapt voor de neus van de concurrentie. Vettel raakte mede hierdoor zijn zitje kwijt bij Ferrari.”

Verrassing

„Leclerc heeft het team verrast net zoals Lewis Hamilton dat destijds deed bij McLaren. Maar als je twee evenwaardige coureus in je team hebt doen ze niets anders dan punten van elkaar afsnoepen.”

Briatore heeft ook nog wat mooie woorden over voor Carlos Sainz. „Hij is een goede racer die een goed 2019 achter de rug heeft, zeker als je bekijkt met welke auto.”