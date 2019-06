Van Hanegem speciale gast van Wijnaldum

Wijnaldum heeft veel respect voor Van Hanegem en de band die laatstgenoemde met Johan Cruijff had is bekend. Maar voor Wijnaldum had het in nóg een opzicht een symbolische betekenis. „Hij stuurde me een bericht om te zeggen dat hij het geweldig zou vinden als ik aanwezig zou zijn, zodat we samen met de beker op de foto zouden kunnen”, vertelde Van Hanegem, die zelf in 1970 met Feyenoord de toenmalige Europa Cup 1 won door Celtic met 2-1 te verslaan.

Met Wijnaldum is er opnieuw iemand met een sterke Rotterdamse link die de cup wint. „Want u was de eerste en ik voorlopig de laatste, zei Wijnaldum”, aldus Van Hanegem.

