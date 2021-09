Mathieu van der Poel hoopvol: ’Ik sta niet aan de start als ik niet geloof dat ik een rol kan spelen’

Mathieu van der Poel: „Ik ben blij dat ik erbij ben.” Ⓒ ProShots.

De rug en de conditie, het zijn de onzekere factoren waarmee Mathieu van der Poel zondag aan de start staat bij de WK wielrennen over Belgische wegen. „Het is de combinatie. Maar de rug heeft me in de wedstrijden die ik heb gereden niet echt belemmerd. De conditie is voor mij een groter vraagteken”, vertelde de kopman van de Nederlandse ploeg vrijdag. Van der Poel viel in de olympische mountainbikerace in Japan hard op zijn rug en keerde pas op 12 september terug in koers.