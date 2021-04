Spoedberaad ’overgebleven’ clubs uit Premier League over Super League-plannen

Voetbal

UEFA-voorzitter Ceferin des duivels: ’Deze slangen van de Super League spugen ons recht in het gezicht’

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, is des duivels over de plannen van de zogenaamde Super League, die eerder op maandag onthuld werden door de twaalf deelnemende clubs. „Ze spugen ons recht in ons gezicht. Het zijn slangen en we zullen juridische stappen nemen.”