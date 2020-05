Sport Kort: Nelom twee jaar langer bij Willem II

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nelom nog twee jaar speler van Willem II

16.57 uur: Het contract van Willem II-verdediger Miquel Nelom is met twee seizoenen verlengd. De tweevoudig Oranje-international ligt nu tot de zomer van 2022 vast in Tilburg. De 29-jarige Nelom arriveerde in september van 2019 in Brabant en heeft het naar zijn zin bij het fris voetballende Willem II.

„Het plezier terugkrijgen is bij Willem II zeker gelukt. Ik heb het hier goed naar mijn zin, ook omdat we een mooi seizoen gedraaid hebben. Al blijft het jammer dat we het niet konden afmaken. Volgend seizoen willen we dit seizoen een goed vervolg geven en ik kijk ernaar uit om met Willem II Europees voetbal te spelen”, aldus de geboren Rotterdammer.

Taplin blijft vier jaar geschorst

15.41 uur: De uit Grenada afkomstige atleet Bralon Taplin heeft tevergeefs zijn schorsing van vier jaar wegens overtreding van de dopingregels aangevochten. Taplin, een 400-meterloper die op de Olympische Spelen van Rio 2016 nog in de finale stond, had zich na een overwinning in april 2019 bij een wedstrijd in zijn vaderland in de Caraïben onttrokken aan een dopingcontrole.

De 28-jarige atleet had verklaard dat hem niet was verteld dat hij zich moest melden. Hij had na enkele interviews het atletiekstadion verlaten en had de volgende ochtend het vliegtuig genomen naar de Verenigde Staten waar hij woont.

Het sporttribunaal CAS noemde zijn verklaring "niet plausibel" en verwierp het beroep van Taplin die geschorst blijft tot september 2023. Hij mist daardoor in ieder geval de Olympische Spelen van Tokio alsmede de WK van 2022 in het Amerikaanse Eugene.

Wereldbeker driebanden langer in Veghel

14.25 uur: De wereldtoppers uit het driebanden komen ook na 2021 naar Nederland. De wereldbond UMB en de Europese bond CEB hebben besloten dat de huidige serie wereldbekerwedstrijden in Veghel een vervolg krijgt. De eerste editie werd in oktober gewonnen door de Zuid-Koreaan Kim Haeng-jik. De toernooien voor 2020 en 2021 stonden al op de kalender. Daar komen nu nog eens drie jaar bij.

"Dat Nederland de laatste tijd de organisatie van zoveel grote evenementen krijgt toegewezen, is geen toeval", zegt een trotse voorzitter Garmt Kolhorn van de Nederlandse biljartbond KNBB. "Het driebanden leeft hier ongelooflijk en de sectie driebanden van onze bond steekt steeds weer zijn nek uit om evenementen hierheen te halen. Daarbij hebben we met Stichting BEN de best mogelijke partij om alles tiptop te organiseren."

Diallo nieuwe hoofdcoach waterpolosters Het Ravijn

14.00 uur: De waterpolosters van ZPC Het Ravijn worden komend seizoen gecoacht door Wicher Diallo. De 26-jarige coach neemt het over van Jan Mensink die hij de afgelopen jaren in Nijverdal al assisteerde.

Diallo was als waterpoloër actief voor BZC uit Borculo en Het Ravijn, maar richtte zich al vroeg op het trainersvak. "Met de aanstelling van Wicher behouden we continuïteit, maar tegelijk wordt ook de noodzakelijke vernieuwing rond het team ingebracht", zegt Hilda Wouters, voorzitter van de topsportcommissie van Het Ravijn.

Waterpolo: Doudesis terug bij Polar Bears

09.34 uur: Evangelos Doudesis keert na een jaar afwezigheid terug in zijn rol als coach van de waterpolosters van Polar Bears. De Griek nam na vorig seizoen afscheid om zich volledig te kunnen focussen op zijn functie als assistent-coach van de Nederlandse waterpolovrouwen. Samen met hoofdcoach Arno Havenga bereidde hij het team voor op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Tokio, tot het coronavirus de sport stillegde.

Doudesis volgt bij de club uit Ede Alfred van Dorp op, die vorige maand opstapte. In overleg met zwembond KNZB is besloten dat Doudesis ook zijn rol bij het Nederlands team kan blijven vervullen. Het kwalificatietoernooi staat nu gepland voor januari.

Doudesis was eerder vier seizoenen werkzaam bij Polar Bears met één titel en eenmaal bekerwinst. „Ik kan niet wachten om weer bezig te zijn met de club. Samen met jeugdtrainer Koen de Weerd willen we voor de continuïteit van het eerste team zorgen, door een stevig programma voor talentontwikkeling in de leeftijden tussen 13-17 jaar op te zetten”, aldus de Griek.

Algemeen: Amerikaanse gouverneurs geven sport hoop

07.50 uur: De Amerikaanse sport krijgt steeds meer signalen uit de politiek dat professionele competities nog komende zomer hervat kunnen worden. Gouverneurs in Californië, New York en Texas zinspeelden onafhankelijk van elkaar op een herstart van de topcompetities nog deze zomer, nadat de coronacrisis de sportwereld dit voorjaar stillegde. Het gaat met name om basketbal (NBA) en honkbal (NBL). Het American footballseizoen in de NFL zou volgens plan gewoon op 10 september moeten beginnen.

„De staat New York is klaar en bereid om met grote sportclubs samen te werken, wanneer ze geïnteresseerd zijn wedstrijden zonder publiek te spelen”, schreef gouverneur Andrew Cuomo op Twitter. „Als het onze professionele teams lukt dat veilig te organiseren zijn we bereid ze te ondersteunen.”

Gouverneur van Californië Gavin Newson zei volgens de krant Washington Post dat de profsport begin juni kon beginnen „zich vooruit te bewegen”, terwijl zijn Texaanse collega Greg Abbot 31 mei als termijn noemde waarna de topcompetities zonder publiek weer verder kunnen. Eerder hadden ook al politici in Florida en Arizona zich op dergelijke wijze uitgesproken.

Voorlopig zijn alle grote competities onderbroken dan wel in afwachting van de start van het seizoen. President Donald Trump heeft al enkele keren aangegeven dat wat hem betreft de sportcompetities in de Verenigde Staten weer mogen beginnen. Plannen over een herstart en mogelijke data hebben organisaties nog niet vrijgegeven.