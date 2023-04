PSV is verdediger Obispo lang kwijt na operatie

Armando liep het kwetsuur op tijdens een invalbeurt tegen Vitesse op 19 maart van dit jaar. De blessure zorgde ervoor dat hij het veld vroegtijdig moest verlaten.

Inmiddels is het duidelijk geworden dat het zijn laatste wedstrijd van het seizoen was. Het jeugdproduct van PSV kwam dit seizoen 22 competitiewedstrijden in actie. Daarin scoorde hij twee doelpunten en gaf hij één assist.