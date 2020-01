Bertens vecht zich langs Kontaveit in Brisbane

De eerste set liep voor de Wateringse gesmeerd. Met een break op zak speelde ze het eerste bedrijf prima uit en won ze gedecideerd met 6-3.

In de tweede set kon ze haar goede spel in het begin niet vasthouden. Kontaveit brak haar in de derde game dan ook.

Kansjes

Bij een 1-3 achterstand werd Bertens wederom gebroken: 1-4. Die twee breaks kwam ze in de tweede set niet meer te boven. De Estse pakte de die dan ook met 6-2. Het moest dus weer - net als in haar eerste wedstrijd in Brisbane - aankomen op een beslissende derde set.

Tot 2-2 ging het prima gelijk op, maar Kontaveits miste een goede kans op te breaken, maar op breakpunt sloeg ze de bal net uit. Beide speelsters hielden hun service tot 5-5. Kontaveit kreeg toen een kansje, maar Bertens trok de game naar zich toe.

Hawkeye

Bij 6-5 kreeg Bertens zomaar twee break- en dus ook matchpoints. De eerste werd knap crosscourt weggewerkt. Bij de tweede sloeg Kontaveit de bal net uit, al moest er nog een hawkeye aan te pas komen.

„Ik begon heel goed, de tweede set was minder. Het was een mooi gevecht en ben blij met het niveau dat ik haalde”, liet ze meteen na afloop weten.

In de volgende ronde speelt ze tegen Naomi Osaka. „Dat wordt lastig. Hopen dat ik goed kan spelen dan.”