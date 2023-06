Premium Het beste van De Telegraaf

Niet gezwicht voor oliedollars; híerom kiest Lionel Messi voor club David Beckham

Nee, over zakken vol oliedollars beschikt Inter Miami niet. Sterker nog, The Herons staan zelfs laatste in de competitie. En toch staat de club van David Beckham op het punt om Lionel Messi binnen te halen. Hoe kan dat?