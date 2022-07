Feyenoord wint van NAC bij debuut Szymanski

De goals werden gemaakt door Patrik Walemark, Alireza Jahanbakhsh, Cole Bassett, Lennard Hartjes, Mohamed Taabouni en één keer schoten de Bredanaars in eigen doel.

Idrissi, die dit seizoen wordt gehuurd van het Spaanse Sevilla FC, zat enkele uren na zijn presentatie op de tribune van Varkenoord. Op vertrouwde grond, maar door de grondige verbouwing toch in een heel andere omgeving dan hij vanuit zijn jaren in de jeugd op Rotterdam-Zuid gewend was. De linksbuiten, die eerder onder Slot furore maakte bij AZ, zal zich snel bij de groep voegen.

Diepste middenvelder

Bij Feyenoord maakte Szymanski zijn debuut, als de diepste middenvelder in de ploeg van Arne Slot. De huurling van Dinamo Moskou (met optie tot koop) liet in de helft speeltijd die hij kreeg toebedeeld direct zien waarom Slot hem zou graag bij zijn ploeg wil hebben. Hij heeft met een begenadigd linkerbeen niet alleen de voetballende kwaliteiten, maar ook de ’wedijverigheid’ waar de trainer in zijn nieuwe spelers naar op zoek is. De Pool zat de spelers van NAC direct boven op de huid bij het drukzetten en omschakelen. Een van de kenmerken die het Feyenoord van Slot afgelopen seizoen zo sterk maakte.

Slot wisselde in de tweede helft volop en zag dat ook de vele jeugd die op het veld stond bij vlagen indruk maakte tegen NAC. De mooiste goal van het oefenduel kwam van invaller Lennard Hartjes, die zich een weg door de Bredase verdediging slalomde op weg naar de 5-0. Hij viel halverwege de tweede helft, net als onder meer Taabouni en Jean-Paul Boëtius, nog in bij Feyenoord. Tien minuten voor tijd maakte NAC nog een eretreffer. Sabir Agougil tekende voor de 6-1.

Zondag neemt Feyenoord het in een oefenduel nog op tegen het Spaanse Osasuna.

Opstelling Feyenoord eerste helft:

Bijlow; Geertruida, Valk, Senesi, Hartman; Aursnes, Szymanski, Toornstra; Walemark, Jahanbakhsh, Dilrosun.