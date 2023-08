Leeuwinnen op rapport: Daphne van Domselaar en Lieke Martens uitblinkers, één onvoldoende

Het WK voetbal zit erop voor de Oranje Leeuwinnen. In de kwartfinale was Spanje na verlenging met 2-1 te sterk voor de equipe van bondscoach Andries Jonker. Verslaggever Steven Kooijman, die de nationale ploeg weken op de voet volgde, beoordeelt de prestaties van de speelsters en de keuzeheer in Australië en Nieuw-Zeeland.

De basisopstelling tegen Spanje. Ⓒ Soccrates