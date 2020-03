Premier League Darts: ijzersterke Van Gerwen wint in volle zaal

Bij opkomst op het podium begroetten Van Gerwen en Price elkaar met een boks. De 30-jarige Nederlander werd bij zijn entree in de dartarena luidkeels toegezongen. Het werd een gelijkopgaande strijd. Price zorgde in de zevende leg voor een prachtige finish van 157 en nam daarmee een 4-3 voorsprong. Dat alles bracht Van Gerwen, die gewoon weer volgde met een 180’er en een finish van 123, echter niet van z’n stuk. Daarna kreeg hij zelfs drie kansen om de beurt van zijn opponent uit Wales af te snoepen, maar dat lukte niet.

De break kwam uiteindelijk wel in de elfde leg en zo nam Van Gerwen de gewenste voorsprong van 6-5 in legs en besliste via zijn eigen leg de partij in zijn voordeel en noteerde een uitstekend eindgemiddelde van 106,27. Van Gerwen won afgelopen weekeinde ook al van Price. Dat deed hij toen in Minehead in de finale van de UK Open en schreef daarmee zijn eerste majortoernooi in 2020 op zijn naam.

Verbazing bij Van Gerwen

Van Gerwen reageerde tijdens de clash met Price nog even verbaasd toen een pijl rakelings langs hem voorbij vloog. Bij het teruglopen na zijn eigen worp, stond Price telkens snel klaar om de partij te vervolgen en gooide eenmaal zijn pijl - ook geregistreerd door de camera’s - terwijl Van Gerwen nog niet uit zijn zicht was verdwenen. Dat ging zelfs tot twee keer toe, zo liet Van Gerwen met zijn vingers richting de Welshman ook blijken, te snel. Price verontschuldigde zich overigens nog tijdens de partij.

Na afloop was Price, na een korte felicitatie aan het adres van de Nederlander, wel snel van het podium verdwenen. „Iedereen heeft zijn eigen speelstijl. Ik was alleen verbaasd dat het gebeurde, het stoorde me niet direct. Zoiets kan ook gebeuren in het heetst van de strijd. Ik heb in elk geval niets verkeerds gedaan. Ja, misschien dat ik van hem heb gewonnen”, reageerde Van Gerwen direct na afloop met een knipoog.

Van de eerdere vijf wedstrijden in de Premier League won Van Gerwen er drie en gingen er twee verloren. De laatste vier edities van de prestigieuze competitie waren allemaal een prooi voor Van Gerwen. De Brabander staat nu, na zes speelronden, in de rangschikking op de tweede plek. Glen Durrant gaat aan de leiding, maar heeft een voorsprong van slechts één punt op Mighty Mike.

Premier League in Ahoy uitgesteld

De PDC zal zich de komende tijd verder moeten buigen over het vervolg van de Premier League. Zo strijkt het hele circus volgende week in Newcastle neer. Het dubbele programma in Rotterdam (woensdag 25 en donderdag 26 maart) werd eerder op donderdag al uitgesteld. In Nederland zijn alle sportevenementen met meer dan 100 personen tot en met 31 maart afgelast. Er was nog een mogelijkheid om zonder publiek te spelen, maar de PDC besloot de speelavonden voor de oorspronkelijke data te schrappen.

De PDC gaat in gesprek met Ahoy om te kijken naar nieuwe speeldata. De mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen of hun entreebewijzen gebruiken voor het mogelijk latere moment, zo meldt de PDC in een officiële verklaring. „Natuurlijk is het hartstikke jammer dat het wordt uitgesteld. Daar zouden zoveel mensen naartoe komen, ook uit mijn eigen kring. Maar het is allemaal begrijpelijk”, reageerde Van Gerwen tegenover Telesport vanuit Liverpool.

Uitslagen zesde speelronde Premier League:

Michael Smith - Peter Wright 4-7

Daryl Gurney - Glen Durrant 5-7

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 5-7