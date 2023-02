FC Groningen ontslaat technisch directeur Mark-Jan Fledderus

De nood is momenteel hoog bij de Trots van het Noorden. De club bezet de laatste plaats in de Eredivisie. Het gat met de veilige vijftiende plaats is met nog vijftien wedstrijden te gaan vier punten. De laatste keer dat FC Groningen degradeerde was in 1998

„Wij zijn continu in gesprek met elkaar om te kijken wat er wel en wat er niet goed gaat. Zo ook weer na de afgelopen transferwindow. Voor ons was de conclusie dat er onvoldoende vertrouwen en perspectief is om de samenwerking voort te zetten”, aldus algemeen directeur Wouter Gudde. „Dat vinden wij uitermate vervelend, want wij zijn Mark-Jan heel veel dank verschuldigd. Hij heeft ons in een financieel zeer moeilijke fase van de club enorm geholpen met hele goede transfers. Die credits verdient hij absoluut.”

Fledderus legt zich neer bij het besluit van de clubleiding. „Alles wat ik heb gedaan, is maar met één doel geweest: het belang dienen van FC Groningen. Ik ben een vechter en een knokker en geef nooit op, maar ik begrijp ook dat op een bepaald moment de uitkomst kan zijn dat je uit elkaar gaat. Ik ben altijd strijdvaardig en had nog steeds de ambitie FC Groningen tegen de wind in vooruit te helpen, maar het houdt hier voor mij jammer genoeg op. FC Groningen zal voor mij altijd speciaal blijven, dat was ook de reden dat ik hier in 2019 naar toe ben gekomen. Ik gun oprecht alles en iedereen bij de club het allerbeste voor de toekomst.”

Eerder dit seizoen werd trainer Frank Wormuth al op straat gezet bij FC Groningen. Momenteel staat voormalig assistent Dennis van der Ree aan het roer bij het eerste elftal. Komend zondag wacht een thuiswedstrijd tegen het sterk presterende FC Twente. Afgelopen weekeinde verloren de noorderlingen met 3-2 bij concurrent FC Volendam.