Programma WK atletiek: Femke Bol op jacht naar goud op 400 horden

Deze Nederlanders komen vandaag in actie

Femke Bol mag eindelijk de race lopen waar ze het afgelopen jaar zo hard voor heeft getraind. De Amersfoortse atlete loopt op de WK atletiek in Boedapest om 21.50 uur de finale van de 400 meter horden. Ze is de torenhoge favoriete voor het goud, want ze heeft dit jaar al haar wedstrijden gewonnen en haar Europees record aangescherpt tot 51,45 seconden.