Ook in Mexico weer afwijkend schema Formule 1

Mexico-Stad is zondag het decor van de achttiende Grand Prix van dit seizoen. Vervolgens wordt er nog geracet in Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. In Mexico, waar het zeven uur vroeger is dan in Nederland, worden alleen zondag al 140.000 fans verwacht.

Tijdschema Grand Prix Mexico:

Vrijdag:

18.30 uur: eerste vrije training

22.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag:

18.00 uur: derde vrije training

21.00 uur: kwalificatie

Zondag:

20.00 uur: race

