PSV-trainer Roger Schmidt wil het nog niet over titel hebben

„Ik ben net begonnen. Eerst moet ik iedereen leren kennen en een goed inzicht krijgen. We gaan met z’n allen hard aan het werk”, zei de 53-jarige Duitser. „Ik ben blij dat ik hier ben en dat we eindelijk zijn begonnen.”

PSV bereikte in maart al een akkoord met Schmidt, die er na gesprekken met algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong snel uit was. „Het gevoel was goed. Ik heb het gevoel dat deze club bij mij past. Ik heb ook niet een keuze gemaakt op basis van een competitie maar op basis van een club. PSV heeft in het verleden veel titels gewonnen en speelt eigenlijk altijd om de prijzen. Het is ook voor mij een grote wens met PSV prijzen te winnen en in de Champions League te voetballen.”