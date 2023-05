Max Verstappen: ’Ik blijf zeggen wat ik denk’

Red Bull besloot de WK-leider, die worstelde met de staat van zijn banden, naar binnen te halen voor zijn enige stop tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op dat moment was Nyck de Vries (AlphaTauri) echter al stilgevallen. Vlak na Verstappens stop kwam de safety car de baan op, waarvan onder anderen Sergio Pérez en Charles Leclerc dankbaar profiteerden.

„Ik heb het na de wedstrijd meteen even teruggekeken”, aldus Verstappen. „Ik zag zelf al op de schermen dat er een AlphaTauri stil stond, maar kon niet zien dat één wiel de andere kant ’opkeek’. Achteraf is natuurlijk eenvoudig analyseren. Maar als je kijkt naar hoe makkelijk er de laatste jaren wordt gekozen voor een safety car of rode vlag, dan hadden we buiten moeten blijven. Dat is het simpele antwoord. Ik ben niet boos ofzo, maar het was wel jammer.”

Verstappen kreeg op sociale media het nodige over zich heen, naar aanleiding van zijn reactie in de richting van George Russell na de sprintrace op zaterdag. „Vooral van Engelse mensen, volgens mij…”, aldus de WK-leider. „Weet je, ik zeg gewoon wat ik denk en blijf dat doen. Als mensen daar problemen mee hebben, dan is dat hun probleem. Toch?”