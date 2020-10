Thomas De Gendt excuseert zich na waarschuwing van Giro-baas

„Er is ook fout gedrag binnen de bubbels van de teams, maar ik zal daar maar niet verder op ingaan”, kaatst hij de bal terug. Intussen excuseerde De Gendt zich voor zijn uitspraken.

Het was De Gendt die voor de camera’s van de VRT donderdag kritische noten kraakte. „Het gaat de slechte kant op in deze Giro. We zijn met de renners in de ploeg al 20 minuten aan het discussiëren over al dan niet starten omdat we ons onveilig beginnen te voelen. Er zijn renners die liever niet meer starten, anderen wel. Iedereen is daar vrij in. Ik ben een van de renners die liever niet meer zou starten.”

De Gendt suggereerde ook dat hij eraan twijfelde of de 17 politieagenten die positief hadden getest wel allemaal betrokken waren bij het E-Bike evenement, een recreantenversie voor elektrische fietsers, in plaats van bij de echte Giro. „Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt en er een draai aan geeft.”

Sneer

Een opmerking waar Vegni niet om kon lachen. „Ik belde zijn teammanager tijdens de race en zei dat als hij iets zegt, hij voorzichtig moet zijn met wat hij zegt. Om te zeggen dat we de resultaten misschien hebben gemanipuleerd, is heel serieus. De internationale gezondheid staat hier wel op het spel.”

Om vervolgens nog een sneer te geven aan de wielerteams zelf. „Ik respecteer de renners en de angsten van de renners, want we hebben het natuurlijk over gezondheid. Maar degenen om hen heen, die verondersteld worden een bubbel van rust om hen heen te creëren, zouden zich niet op deze manier moeten gedragen.”

’Te snel gesproken’

Op Twitter kwam De Gendt vrijdag nog terug op zijn uitspraken. „Het nieuws over de zeventien politieagenten kwam er twee uur voor de start van de rit van donderdag”, schrijft de renner van Lotto-Soudal. „Op dat moment was er nog geen officieel statement van de organisatie. Dat gaf me de indruk dat ze de postieve tests wilden verbergen.”

„In een interview tegenover Sporza sprak ik dan ook mijn bezorgdheid uit”, aldus De Gendt. „Maar ik heb te snel gesproken, aangezien ik nog niet over alle informatie beschikte. Met mijn reactie heb ik mogelijk de reputatie van de organisatie beschadigd en daarvoor zou ik me dan ook graag verontschuldigen. Mijn gevoel van onveiligheid was eerder persoonlijk, wat volgens mij ook normaal is in de huidige situatie. Maar ik voel me niet onzeker tijdens de koers, aangezien ik er echt van overtuigd ben dat die op een veilige manier georganiseerd wordt.”

Onder de tweet regent het reacties van mensen die er zeker van zijn dat de reactie van De Gendt opgelegd werd van bovenaf. „Wij hebben liever je eigen ongezouten mening”, klinkt het.