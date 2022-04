Totale herstart voor Willem II bij degradatie

Premium Voetbal

Surrealistisch slot Vitesse - Sparta: ’Wat waren we hier aan het doen?’

Sparta is van de laatste plaats af in de Eredivisie. De Rotterdammers wisten de ’gouden punten’, die al anderhalve maand boven de markt hingen, te verzilveren in het mini-inhaalduel van zes minuten tegen Vitesse. Het was een surrealistische ervaring in de lege Gelredome.