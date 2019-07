Engelse bond gaat zwaarder straffen bij racisme

De BBC meldt dat mensen die hieraan schuldig worden bevonden ten minste voor zes wedstrijden worden geschorst. In het afgelopen seizoen is het aantal zaken dat is onderzocht met betrekking tot racisme in Engeland met 43 procent gestegen.

De minimale straf, die stond op vijf duels, geldt niet alleen bij racistische uitlatingen, maar ook bij beledigingen met betrekking tot seksuele voorkeur, religie of handicaps.