’Van Dijk en Wijnaldum wacht megabonus bij behalen kampioenschap’

Althans, dat meldt het Engelse Daily Mail. De spelers van Liverpool kunnen namelijk een zak van ruim 4,7 miljoen euro ophalen als zij de titel definitief binnen slepen. Dit bedrag moeten de spelers wel onderling verdelen.

Alle spelers die minuten hebben gemaakt in de Premier League komen in aanmerking voor de bonus. De speler met de meeste wedstrijden in de benen gaat met de hoogste som aan de haal. Spelers met de minste duels pikken een kleiner graantje mee, enzovoorts. Voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum is dat goed nieuws. Met respectievelijk 25 en 24 duels staan beide Oranje-internationals in de top vijf meest gespeelde wedstrijden voor Liverpool in de Premier League. Daarentegen wachten Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg nog altijd op hun Premier League-debuut voor The Reds.

Daarnaast strijken de toekomstige kampioenen ook nog een persoonlijke bonus op van 177 duizend euro. Jürgen Klopp wordt natuurlijk niet over het hoofd gezien in de stad van de Beatles. De Duitse oefenmeester tekende in december nog een vernieuwd contract van 4,5 jaar. Bovenop het salaris van 18 miljoen euro krijgt Klopp een bonus, waarvan het bedrag onbekend is.

De goedgevulde zak geld is nog altijd niks in vergelijking met die van vorig jaar, toen Liverpool de Champions League won. Voor het veroveren van de Cup met Grote Oren mocht de selectie een bedrag van 8,2 miljoen euro verdelen.