Defibrillator redde leven van Christian Eriksen

„We hebben hem met behulp van een defibrillator teruggekregen”, aldus de dokter. „We waren net op tijd, anders was hij overleden.” De toestand van de speler van Inter is inmiddels stabiel. De oud-Ajacied verblijft in een ziekenhuis.

Na het incident werd het duel na langdurig oponthoud uitgespeeld. Finland won met 1-0. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand zei een dag later dit bij nader inzien een verkeerd besluit te vinden. „We hadden niet verder moeten voetballen. De spelers moesten kiezen, of meteen verder of een dag later. Het was verkeerd om deze keuze aan ze voor te leggen. Ze hadden de gelegenheid moeten krijgen tot rust te komen en wat langer na te denken.”

Martin Schoots, de zaakwaarnemer van Christian Eriksen sprak zijn pupil. „Ik heb vandaag contact gehad met Eriksen”, laat de zaakwaarnemer aan het ANP weten. „Hij voelt zich goed en was in een positieve stemming. Er worden nog steeds verschillende onderzoeken gedaan om duidelijkheid te verschaffen.”

Christian Eriksen Ⓒ ANP/HH

Zondagochtend werd bekend dat Eriksen ook een bericht heeft geplaatst in de groepschat van zijn club Internazionale. Zijn ploeggenoot Romelu Lukaku sprak zaterdagavond al zijn steun uit na het maken van een doelpunt voor de Belgen.

Schoots: „Christian bedankt iedereen voor de ongelooflijke steun die hij vanuit alle hoeken heeft gekregen.”