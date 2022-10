Vroeg opstaan voor Nederlandse fans Zó kan Max Verstappen zondag in Japan wereldkampioen worden

Door onze telesportredactie

Max Verstappen gaat in Japan op voor zijn tweede wereldltitel. Ⓒ ANP

Max Verstappen kan komend weekeinde in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 in de wacht slepen. In tegenstelling tot de vorige race in Singapore heeft de Red Bull-coureur het nu in eigen hand.