Arsenal-coach Arteta hersteld van coronavirus

Arsenal maakte op 12 maart bekend dat de trainer positief had getest op het nieuwe coronavirus. De spelers van Arsenal waren toen al in quarantaine geplaatst, omdat ze in contact waren geweest met de eigenaar van de Griekse club Olympiakos, die besmet was geraakt. Een dag later, op 13 maart, kondigde de Premier League aan de competitie voorlopig stil te leggen.

„Ik voel me volledig hersteld”, meldde Arteta op de clubwebsite. „Het klopt dat ik enige symptomen van de ziekte vertoonde, toen de club een bericht kreeg van Olympiakos. Ik voelde iets in me dat ik het had.”

Arteta zegt dat het voor hem slechts een normaal griepvirus was waarin hij een beetje koorts en een kuchje had. „Het lastige is dat je bezorgd bent, met drie kinderen thuis”, zei hij. Daarnaast was de coach vooral bang dat hij anderen had besmet.