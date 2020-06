’Die Mannschaft nog net zo goed als voor coronacrisis’

„Maar bang voor kwaliteitsverlies van mijn team ben ik niet”, zegt Löw in een interview op de website van de Duitse voetbalbond (DFB). „Onze internationals hebben zoveel klasse, die zijn in principe in staat om in korte tijd aan verschillende eisen te voldoen, zowel bij de club als bij de nationale ploeg.”

De Duitse teamchef verwacht wel dat hij wat meer tijd nodig zal hebben om bepaalde automatismen weer in zijn elftal terug te brengen. „We zullen tijdens de training op tactisch gebied meer moeten doen dan anders. Door de verschuiving van het EK van dit jaar naar volgend jaar zomer is er echter voldoende gelegenheid om de vaste patronen er weer in te krijgen. Als we weer interlands mogen spelen, zullen we er klaar voor zijn.”

Löw hoopt in september met zijn ploeg een nieuwe serie wedstrijden in de Nations League te kunnen afwerken. Voorlopig moet hij zich echter voornamelijk beperken tot telefonische contacten met zijn stafleden. „We wisselen meerdere keren per week informatie uit over spelers, mogelijke trainingsvormen en dergelijke. Natuurlijk praten we ook over persoonlijke zaken. Zeker in deze coronatijd zou het ongewoon zijn om het daar niet over te hebben.”

Löw sprak in de afgelopen periode ook telefonisch met een aantal coaches uit binnen- en buitenland. „De wereld kijkt met grote waardering naar de manier waarop we in Duitsland de competitie hebben hervat.”