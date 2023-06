Hollywood-ster Ryan Reynolds gaat miljoenen pompen in Formule 1-team van Alpine

Alpine staat momenteel vijfde in het Formule 1-constructeurskampioenschap - één plaats lager dan in de vorige campagne - en was op zoek naar investeringen om het gat met de leidende F1-teams te dichten. Daar moet de investeerdersgroep met Reynolds nu voor zorgen. Die investeerdersgroep - bestaande uit Otro Capital, RedBird Capital Partners en Maximum Effort Investments - heeft een belang van 24 procent in het F1-team verworven, waardoor hun waarde volgens Alpine rond de 900 miljoen euro ligt.

Eerder investeerde de Canadees ook al in voetbal. Reynolds kocht de Engelse voetbalclub Wrexham in november 2020 en heeft samen met collega-acteur en mede-eigenaar McElhenney toegezien op de verjonging van de club. Het duo bereikte afgelopen seizoen hun hoogtepunt met de promotie naar de Engelse Football League, voor het eerst in 15 jaar.