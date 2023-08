Nathan Aké pakt na treble ook de Europese Super Cup met Manchester City

Het is na de winst van de Champions League, FA Cup en de Premier League de vierde prijs die Guardiola in 2023 weet te pakken met de Citizens. City stond in de finale omdat het afgelopen juni eindelijk die felbegeerde Champions League wist te bemachtigen, door Inter met 1-0 te verslaan. terwijl Sevilla de Europa League maar weer eens veroverde, door AS Roma middels strafschoppen te verschalken.

De ploeg van Guardiola trad nu aan zonder Kevin De Bruyne, die weer kampt met oude hamstringklachten en er waarschijnlijk maanden uitligt. Ook Bernardo Silva was er niet bij. Nathan Aké startte in de basis, als linksback. Bij de Spanjaarden begonnen oud-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos aan de aftrap.

Boeiende openingsfase

Aké was na 8 minuten dicht bij de openingstreffer, maar de Marokaanse keeper Bono voorkwam een snelle goal. Vlak hiervoor was Sevilla ook bijna tot een doelpunt gekomen. Een boeiende openingsfase dus, waarbij de Spanjaarden via Youssef En-Nesyri zowaar op 1-0 kwamen in de 25e minuut. Hij klopte Aké en Josko Gvardiol in de lucht na een voorzet vanaf links.

De Andalusiërs maakten het City moeilijk door gegroepeerd te verdedigen en via de counter te profiteren van balverlies. Zo was na de 1-0 ook Erik Lamela gevaarlijk. Het laconieke verdedigen van Manchester City hielp hierbij ook niet mee. Bij de Engelse landskampioen was het ook vooral zoeken op het middenveld. Geen De Bruyne en Silva (al speelt die vaak rechtsvoor), maar ook geen Ilkay Gundogan, die verkaste naar FC Barcelona.

Grote kans na rust op 2-0

De druk werd richting de rust wel opgevoerd, de ploeg van trainer Jose Luis Mendilibar moest steeds meer achteruit. Maar Cole Palmer en Rodri konden de buitenkansjes niet verzilveren. Wel was de vraag: kon Sevilla dit ook de tweede helft nog volhouden?

Ze begonnen wel weer sterk na de theepauze: vlak na rust claimde Sevilla hands na een potentiële handsbal van Gvardiol, maar dat werd door zowel de scheidsrechter als de VAR weggewuifd. In de 50e minuut was daar een prachtige counter via Ocampos, waarbij En-Nesyri de 2-0 had moeten maken, maar hij stuitte op Ederson.

Aloude voetbalwet in werking

City was slordig en kreeg maar moeilijk vat op de handige vleugelspelers van de Spanjaarden. Vooral Ocampos bezorgde de rechterkant van City voortdurend problemen. Sevilla was simpelweg veel dreigender dan de Engelse ploeg van Guardiola.

De aloude voetbalwet trad in werking: dan valt de bal aan de andere kant. Een fraaie assist van Rodri, precies op het hoofd van Palmer: 1-1 in de 63e minuut. Een minuut later had En-Nesyri direct weer moeten scoren, maar weer was daar Ederson. Er klopte op deze Griekse avond weinig van achterin bij de Citizens.

Wankelen

Toch trok het elftal van Guardiola langzaam aan de touwtjes weer. De handige Palmer op rechts probeerde Bono weer te verschalken, maar de Marokkaanse goalie stond zijn mannetje tussen de palen. In het laatste kwartier werd de Europa League-winnaar volledig vastgezet tegen de eigen zestieemeter en wankelde de ploeg. Maar ze vielen nog niet.

Aké had het - wel op een lastige plek - kunnen beslissen in de 90e minuut, maar Bono wist die nekslag tegen te houden. Het duel ging richting strafschoppen.

Strafschoppen

Erling Haaland (ja, hij deed echt mee vanaf het begin) passeerde Bono als eerste. Ook Ocampos schoot raak vanaf elfmeter. Invaller Julian Alvarez schoot vervolgens feilloos de 2-1 binnen. Rafa Mir was de volgende: 2-2. Mateo Kovacic schoot de volgende raak, waarna Ivan Rakitic mocht aanleggen: 3-3. Nog geen fout gemaakt dus.

Ook Jack Grealish schoot daarna uitstekend binnen: 4-3. Montiel, de man die Argentinië naar de wereldtitel schoot vanaf elfmeter, had ook geen moeite: 4-4. De volgende aan zet: Kyle Walker, de City-aanvoerder. Bono zat eraarn, maar de bal zat echt: 5-4. Die van Nemanja Gudelj moest raak, maar hij knalde op de lat. Meteen einde wedstrijd; Manchester City winnaar!

Manchester City-spelers vieren de winst van de Europese Super Cup. Ⓒ AFP

Bekijk hieronder de laatste strafschop