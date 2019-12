’Inter wil boze Arturo Vidal overnemen van FC Barcelona’

De Catalaanse club vindt dat de 32-jarige Vidal al zijn geld over het vorige seizoen heeft ontvangen. Hij zou alleen geen recht hebben op de volledige premies voor de Spaanse landstitel en het bereiken van de kwartfinales van de Champions League.

Zoals het er nu voorstaat, blijft Vidal tot het einde van dit seizoen speler van FC Barcelona. Al zou Internazionale wel oren hebben naar de diensten van de Zuid-Amerikaan. De Italiaanse club zou 12 miljoen euro willen overmaken voor de middenvelder. Barcelona, dat in 2018 18 miljoen euro betaalde voor de speler aan Bayern München, wil naar verluidt meer geld zien.

Vidal heeft nog een contract tot de zomer van 2021 in Spanje. Trainer Ernesto Valverde zou hem niet kwijt willen. Zeker niet nu Carles Alena voor de rest van het seizoen is verhuurd aan Real Betis. Vidal kwam in zijn loopbaan eerder uit voor Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus en Bayern München.

Bekijk ook: Arturo Vidal wil zijn club FC Barcelona voor rechter slepen