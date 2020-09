Max Verstappen geniet in RB16 en spreekt over beste dagen

Max Verstappen (r) en Lewis Hamilton zoeken elkaar na de kwalificatie even op. Ⓒ ANP/HH

SCARPERIA - De ene week is de andere niet. Klonk Max Verstappen vorige week niet eerder dit seizoen zo kritisch, op Mugello bleek hij na de kwalificatie enthousiaster dan hij dit jaar is geweest. Na een dramatisch weekeinde in Monza, klopt het 300 kilometer verderop al vanaf dag één voor Red Bull Racing. De Nederlander betitelt het negende raceweekeinde van dit seizoen tot dusver als het beste van 2020.