Champions League: Shakhtar doet Real Madrid denken aan clashes met Ajax in 1995

Shakhtar bleef op 21 oktober Real in Madrid ook al de baas, door in Bernabeu met 2-3 te winnen. Dentinho en Manor Solomon kwamen in de return na de rust tot scoren.

Real Madrid, zonder onder anderen Sergio Ramos en Eden Hazard (beiden geblesseerd), was in Kiev in de beginfase dicht bij een treffer. Marco Asensio schoot op de paal en Karim Benzema, terug van een blessure, stuitte op doelman Anatoli Trubin.

Mendy en Varane falen

Na de rust profiteerde Dentinho van zwak verdedigingswerk bij Ferland Mendy en Raphaël Varane. Daarna liet het fletse Real Madrid nog wel enkele kansen op de gelijkmaker liggen. Invaller Solomon besliste het duel in de 82e minuut met een ferme uithaal.

Shakhtar staat nu op de tweede plek in de poule, met evenveel punten (7) als nummer 3 Real Madrid. Op basis van het onderlinge resultaat staat de club uit Donetsk er het beste voor. Borussia Mönchengladbach leidt met 8 punten en speelt later dinsdagavond thuis tegen Internazionale (2 punten).

Shakhtar is nu de vijfde club die in de groepsfase van de Champions League twee keer van Real Madrid heeft gewonnen. Ook Ajax slaagde daar ooit in (seizoen 1995-1996), evenals Bayern München (1999-2000), Juventus (2008-2009) en CSKA Moskou (2018-2019).

Romelu Lukaku maakte twee treffers. Ⓒ EPA

Internazionale

De rol in Europa van Internazionale, de club van international Stefan de Vrij, is dit seizoen nog niet uitgespeeld. In groep B van de Champions League pakte de Italiaanse club de laatste kans. De ploeg van coach Antonio Conte won in Duitsland met 3-2 van koploper Borussia Mönchengladbach. Het duel stond onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Met nog één speelronde te gaan, ligt de strijd in de poule nog open. Borussia leidt nog met 8 punten, gevolgd door Sjachtar Donetsk (7), Real Madrid (7) en Inter (5).

Real Madrid, dat eerder op dinsdag met 2-0 verloor van Sjachtar, speelt in de laatste groepswedstrijd op 9 december thuis tegen Borussia Mönchengladbach. Sjachtar treedt in Milaan bij Inter aan.

Fans van Inter hielden in de slotfase van het duel in Duitsland hun hart even vast. De Fransman Alassane Pléa kwam voor de derde keer tot scoren en bij een stand van 3-3 waren de bezoekers uitgeschakeld op het Europese podium. De treffer werd echter na een interventie van de VAR afgekeurd, waardoor Inter alsnog de eerste groepszege veilig kon stellen. Voor de ploeg uit Milaan brachten Romelu Lukaku (twee) en Matteo Darmian de treffers op hun naam.

Thomas Müller viert zijn treffer. Ⓒ BSR Agency

Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zich nog niet verzekerd van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. De Spanjaarden van de Argentijnse coach Diego Simeone speelden op eigen veld gelijk tegen Bayern München, 1-1. De Duitsers waren bij voorbaat al zeker van een vervolg in het toernooi en lieten veel vaste waarden thuis dan wel op de bank.

Na iets minder dan een half uur zette de Portugees João Félix de Spanjaarden op voorsprong. In de slotfase maakte Thomas Müller, invaller deze keer, uit een strafschop gelijk. Joshua Zirkzee viel kort voor tijd in bij Bayern.

In deze groep won Red Bull Salzburg eerder op de avond bij Lokomotiv Moskou, 1-3. De Duitser Mërgim Berisha scoorde twee keer. Atlético heeft nu met nog een duel te gaan in de groepsfase 2 punten voorsprong op de Oostenrijkers in de strijd om de tweede plaats achter Bayern München.

FC Porto en Manchester City hielden elkaar in evenwicht. Ⓒ AFP

FC Porto

FC Porto heeft zich als nummer 2 in groep C geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De Portugese club had op eigen veld genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel tegen poulewinnaar Manchester City (0-0). Het duel stond onder leiding van arbiter Björn Kuipers. Bij de Engelse club bleef verdediger Nathan Aké op de bank.

In de andere groepswedstrijd behaalde Olympique Marseille in eigen stadion tegen Olympiakos de eerste punten (2-1). Dimitri Payet was bij de thuisploeg de gevierde man. Hij scoorde na de rust twee keer uit strafschoppen. Kevin Strootman bleef bij Marseille op de bank.

Olympique en Olympiakos staan nu beide op 3 punten. Voor de nummer 3 ligt nog een startbewijs klaar voor de knock-outfase in de Europa League.

Marseille sluit de groepsfase af bij Manchester City, Olympiakos ontvangt Porto.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Champions League