Champions League: Shakhtar opnieuw Real-beul

Shakhtar bleef op 21 oktober Real in Madrid ook al de baas, door in Bernabeu met 2-3 te winnen. Dentinho en Manor Solomon kwamen in de return na de rust tot scoren.

Real Madrid, zonder onder anderen Sergio Ramos en Eden Hazard (beiden geblesseerd), was in Kiev in de beginfase dicht bij een treffer. Marco Asensio schoot op de paal en Karim Benzema, terug van een blessure, stuitte op doelman Anatoli Trubin.

Mendy en Varane falen

Na de rust profiteerde Dentinho van zwak verdedigingswerk bij Ferland Mendy en Raphaël Varane. Daarna liet het fletse Real Madrid nog wel enkele kansen op de gelijkmaker liggen. Invaller Solomon besliste het duel in de 82e minuut met een ferme uithaal.

Shakhtar staat nu op de tweede plek in de poule, met evenveel punten (7) als nummer 3 Real Madrid. Op basis van het onderlinge resultaat staat de club uit Donetsk er het beste voor. Borussia Mönchengladbach leidt met 8 punten en speelt later dinsdagavond thuis tegen Internazionale (2 punten).

Shakhtar is nu de vijfde club die in de groepsfase van de Champions League twee keer van Real Madrid heeft gewonnen. Ook Ajax slaagde daar ooit in (seizoen 1995-1996), evenals Bayern München (1999-2000), Juventus (2008-2009) en CSKA Moskou (2018-2019).

Real Madrid speelt in de laatste groepswedstrijd op 9 december thuis tegen Borussia Mönchengladbach. Shakhtar treedt in Milaan bij Inter aan.

