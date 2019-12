Populaire Steijn in beeld bij drie clubs

De Hagenaar is vanaf 1 januari weer beschikbaar en wordt in verband gebracht met drie Eredivisie-clubs als mogelijke nieuwe trainer. Zijn oude werkgever VVV-Venlo heeft tot de winterstop Jay Driessen, de voormalige assistent van Steijn, voor de groep staan. Dat zou een opmaat kunnen zijn naar een rentree van Steijn in het nieuwe jaar, al onderzoekt VVV ook de mogelijkheid om voor een langere periode dispensatie te krijgen voor Driessen, die niet het vereiste trainersdiploma bezit.

Sinds Leonid Slutsky afgelopen vrijdag opstapte, is ook de trainerspost bij Vitesse vacant. Steijn was eerder al in beeld bij de Arnhemse club en is een goede bekende van technisch directeur Mo Allach. En sinds gisteren is ook ADO Den Haag op zoek naar een trainer. Steijn is oud-speler van ADO en werkte tussen 2006 en 2014 als jeugdtrainer, assistent-trainer, interim-trainer en hoofdtrainer voor de Hagenaars. De roep om een terugkeer van Steijn is luid bij de aanhang van ADO Den Haag.

Bij ADO kan Steijn de opvolger worden van Alfons Groenendijk, die gisteren opstapte. Met het zelf ontslag nemen van de coach is deze vorm van opstappen dit seizoen in de Eredivisie een trend aan het worden. Eerder trok Jaap Stam de deur achter zich dicht bij Feyenoord en vrijdag dus ook Slutsky. Stam en Slutsky zijn financieel onafhankelijk en hoewel Groenendijk goed heeft geboerd, ook als speler van onder meer Ajax en Manchester City, blijft het een dapper besluit van de 55-jarige Leidenaar.